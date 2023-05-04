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Обвиняемый в убийстве отца житель Ижевска предстанет перед судом

10:58, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Обвиняемый в убийстве отца житель Ижевска предстанет перед судом
10:58, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#убийство
Фото: elements.envato.com (BrianAJackson)
171
0

Мужчина во время ссоры несколько раз ударил папу ножом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в убийстве отца. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Инцидент произошел 4 февраля 2023 года в квартире на улице Степана Разина. В ней жили 31-летний ранее судимый мужчина со своим 52-летним отцом, которые в этот вечер вместе распивали алкоголь. Когда между родственниками завязался конфликт, обвиняемый нанес несколько ножевых ранений отцу. От полученных травм потерпевший скончался на месте. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). За совершенное преступление злоумышленника могут лишить свободы на срок до 15 лет. 

10:58, 04 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#уголовное дело\n#убийство