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Самым возрастным участником «Большого удмуртского диктанта» стала 89-летняя женщина

08:30, 04 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Самым возрастным участником «Большого удмуртского диктанта» стала 89-летняя женщина
08:30, 04 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский язык
Фото: пресс-служба Миннаца Удмуртии
171
0

Всего в акции приняли участие более 2,8 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги акции «Большой удмуртский диктант», посвящённой 125-летию со дня рождения поэтов Кузебая Герда и Ашальчи Оки. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртии.

Текст для диктанта подготовила молодая журналист и прозаик Мария Векшина. Для проверки знаний страниц биографии Ашальчи Оки и Кузебая Герда был создан тест из 30 вопросов.

Всего в акции приняли участие 2 827 жителей Удмуртии Башкирии, Татарстана, Пермского края, Кировской области и Москвы. Из них 599 человек написали диктант в онлайн-формате. Самым пожилым участником стала 89-летняя жительница Малой Пурги, а самым юным — семилетний мальчик из Татарстана.

После выставления оценок преподавателями Института удмуртской филологии, финно-угороведения и журналистики УдГУ среди участников акции 83 человека набрали 100 баллов.

Электронный сертификат участника можно будет получить с 15 мая на сайте «Большого удмуртского диктанта»

08:30, 04 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#удмуртский язык