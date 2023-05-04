Самым возрастным участником «Большого удмуртского диктанта» стала 89-летняя женщина

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги акции «Большой удмуртский диктант», посвящённой 125-летию со дня рождения поэтов Кузебая Герда и Ашальчи Оки. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртии.

Текст для диктанта подготовила молодая журналист и прозаик Мария Векшина. Для проверки знаний страниц биографии Ашальчи Оки и Кузебая Герда был создан тест из 30 вопросов.

Всего в акции приняли участие 2 827 жителей Удмуртии Башкирии, Татарстана, Пермского края, Кировской области и Москвы. Из них 599 человек написали диктант в онлайн-формате. Самым пожилым участником стала 89-летняя жительница Малой Пурги, а самым юным — семилетний мальчик из Татарстана.

После выставления оценок преподавателями Института удмуртской филологии, финно-угороведения и журналистики УдГУ среди участников акции 83 человека набрали 100 баллов.

Электронный сертификат участника можно будет получить с 15 мая на сайте «Большого удмуртского диктанта».