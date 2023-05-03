Из жильцов двух сгоревших в Сарапуле бараков за помощью обратились 45 человек

Сарапул. Удмуртия. За помощью к главе Сарапула обратились 45 горожан, пострадавших в результате пожара на улице Куйбышева. Об этом рассказал глава Сарапула Виктор Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

23 семьи сообщили, что им необходима помощь. Из них 18 семей нуждаются в жилье, этот вопрос прорабатывается индивидуально.

Для пострадавших уже собраны продуктовые наборы, их выдадут 3-4 мая.

Стало известно, в какой одежде нуждаются погорельцы. Горожане могут пожертвовать:

- женскую одежду по сезону с 42 по 52 размер и обувь с 35 по 38 размер;

- мужскую одежду по сезону с 46 по 50 размер и обувь с 40 по 43 размер;

- одежду для юношей возраста 18 лет;

- одежду на девочек от 9 до 11 лет, а также 14 и 15 лет.

Принести вещи можно в дом культуры радиозавода и ДК «Заря» с 10:00 до 21:00.

Далее горожанам сообщат, в какой мебели нуждаются пострадавшие.

Напомним, что в пожаре 2 мая сгорело два барака. Глава региона Александр Бречалов поручил Минсоцполитики Удмуртии помочь пострадавшим восстановить документы и подготовить бумаги для материальной помощи. Решается вопрос о размещении людей в общежитиях учебных заведений и ведомственном жилье предприятий города.