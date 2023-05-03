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За три первых месяца 2023 года у 2,5 тысячи жителей Удмуртии выявили болезни органов дыхания

15:46, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За три первых месяца 2023 года у 2,5 тысячи жителей Удмуртии выявили болезни органов дыхания
15:46, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
184
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#диспансеризация
Фото: unsplash.com (Уманоид)
184
0

Граждане прошли диспансеризацию.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первые три месяца 2023 года выявлено 2,5 тыс. случаев болезней органов дыхания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Данный вид заболеваний является одним из наиболее часто выявляемых. По итогам прошлого года на диспансерном наблюдении состоят более 47 тыс. пациентов.

«Новая коронавирусная инфекция очень повлияла на развитие болезней органов дыхания. Если вспомнить первые волны болезни, то в большинстве случаев она довольно быстро переходила в пневмонию, поражение легких у пациентов было достаточно серьезным. Поэтому сейчас мы наблюдаем последствия перенесенного ковида», – рассказала главный внештатный пульмонолог Минздрава Удмуртии Оксана Стародубцева.

Медики советуют, что чем раньше начнётся лечение, тем меньше осложнений последует в будущем.

15:46, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
184
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#диспансеризация