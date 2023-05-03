Три заброшенных зернохранилища горят в деревне Старая Бисарка под Сарапулом

Сарапул. Удмуртия. В деревне Старая Бисарка Сарапульского района тушат крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило 3 мая в 11:45. К прибытию первых спасателей огонь охватил надворные постройки на 5 участках, а также три неиспользуемых зернохранилища, также горит сухая трава.

К тушению пожара привлечено 80 огнеборцев и 30 единиц техники.

На место для контроля над ситуацией выехал глава регионального правительства Ярослав Семёнов. По его словам, огонь также охватил жилой дом.

UPD: трава сгорела на площади около 100 га. Огонь прошёл больше 1 000 кв. м.