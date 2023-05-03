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Три заброшенных зернохранилища горят в деревне Старая Бисарка под Сарапулом

14:15, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Три заброшенных зернохранилища горят в деревне Старая Бисарка под Сарапулом
14:15, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
587
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: Ярослав Семёнов
587
0

С огнём борются 80 человек и 30 единиц техники.

Сарапул. Удмуртия. В деревне Старая Бисарка Сарапульского района тушат крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. 

Сообщение о возгорании поступило 3 мая в 11:45. К прибытию первых спасателей огонь охватил надворные постройки на 5 участках, а также три неиспользуемых зернохранилища, также горит сухая трава. 

К тушению пожара привлечено 80 огнеборцев и 30 единиц техники. 

На место для контроля над ситуацией выехал глава регионального правительства Ярослав Семёнов. По его словам, огонь также охватил жилой дом. 

UPD: трава сгорела на площади около 100 га. Огонь прошёл больше 1 000 кв. м. 

14:15, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
587
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар