Власти Ижевска одобрили проект планировки развязки на перекрёстке улиц Кирова, Удмуртская и Авангардная

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска опубликовала постановление, которым утверждается планировка будущего линейного объекта «Дорожная развязка перекрёстка улиц Кирова, Удмуртская и Авангардная. Соответствующий документ размещён на сайте горадминистрации.

Проект выполнило ООО «ИжНефтеПроект». Согласно документам, изменение местоположения линейных объектов не запланировано, реконструкция капитальных объектов не предусматривается. В перспективе развязка станет частью проспекта Калашникова.

Напомним, ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что власти города не отказываются от планов продлить проспект Калашников.