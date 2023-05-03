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Власти Ижевска одобрили проект планировки развязки на перекрёстке улиц Кирова, Удмуртская и Авангардная

13:35, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Власти Ижевска одобрили проект планировки развязки на перекрёстке улиц Кирова, Удмуртская и Авангардная
13:35, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1086
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#проспект Калашникова.
Фото: ИА «Сусанин»
1086
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В перспективе здесь планируется проложить проспект Калашникова.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска опубликовала постановление, которым утверждается планировка будущего линейного объекта «Дорожная развязка перекрёстка улиц Кирова, Удмуртская и Авангардная. Соответствующий документ размещён на сайте горадминистрации. 

Проект выполнило ООО «ИжНефтеПроект». Согласно документам, изменение местоположения линейных объектов не запланировано, реконструкция капитальных объектов не предусматривается. В перспективе развязка станет частью проспекта Калашникова.

Напомним, ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что власти города не отказываются от планов продлить проспект Калашников. 

13:35, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1086
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#проспект Калашникова.