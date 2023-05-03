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В Вавожском районе удалось найти тело погибшего месяц назад рыбака

11:25, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Вавожском районе удалось найти тело погибшего месяц назад рыбака
11:25, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#гибель людей
Фото: unsplash.com (Дейв Хефлер)
36
0

Трагедия произошла 1 апреля. 

Вавож. Удмуртия. 30 апреля в Вавожском районе было найдено тело рыбака, утонувшего ещё 1 апреля. Обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

После обнаружения тела началась доследственная проверка. Было установлено, что 56-летний житель Вавожа отправился рыбачить на реку Ува 1 апреля 2023 года. Решив проверить удочки, он оступился и упал в воду. Рядом находился ещё один рыбак, пытавшийся помочь человеку в воде. К сожалению, упавшего рыбака подхватило сильное течение и его унесло. 

Напомним, тело рыбака искали с 1 апреля. Мужчина ловил рыбу в тёмное время суток неподалёку от гидротехнического сооружения. 

11:25, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
36
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#гибель людей