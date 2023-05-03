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За фиктивный отбор проб качества сточных вод экс-работник «Ижводоканала» получил условный срок

10:58, 03 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За фиктивный отбор проб качества сточных вод экс-работник «Ижводоканала» получил условный срок
10:58, 03 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#исследования\n#Ижводоканал\n#взятки\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Jimmy Chang)
47
0

Осужденный получал взятки от директора одной из коммерческих организаций города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили бывшего работника «Ижводоканала», который за деньги фиктивно проверял качество воды. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

В рамках должностных обязанностей обвиняемый проводил проверки качества сточных вод. Директор одной из коммерческих организаций Ижевска неоднократно давал ему деньги, чтобы пробы были взяты фиктивно.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России («Получение взятки»). Мужчина признал свою вину. 

Индустриальный районный суд Ижевска приговорил обвиняемого к 3,6 годам лишения свободы условно. Также ему назначили штраф на сумму 270 тыс. рублей в доход государства и на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в муниципальных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах с государственным участием. 

10:58, 03 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#исследования\n#Ижводоканал\n#взятки\n#уголовное дело