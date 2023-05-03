Жители Удмуртии могут помочь погорельцам в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле помогут жильцам двух сгоревших бараков. Об этом рассказал глава города Виктор Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям были приняты ряд решений, как помочь людям, оставшимся без жилья после пожара.

В течение дня, 3 мая, заместитель по ЖКХ Сарапула встретится с каждой семьей, чтобы узнать, нужно ли им жилье, одежда, а также выдаст набор продуктов и поможет с оформлением документов по материальной помощи.

Заместитель по социальным вопросам должен решить вопрос размещения людей в общежитиях учебных заведений и ведомственном жилье предприятий города.

Жители Сарапула также могут помочь пострадавшим. С 10:00 им предлагают принести одежду в дом культуры радиозавода или ДК «Заря». По мере общения с семьями, сарапульцам расскажут, в чем конкретно нуждаются люди. Также поднимается вопрос о мебели, которая необходима в предлагаемом жилье.

Эту информацию сообщат пострадавшим, оставившим свои контакты в МЧС. Также жителей Удмуртии, кто знаком с жильцами сгоревших домов, просят оповестить их об этом. Глава Сарапула заявил, что всем пострадавшим горожанам окажут максимальную помощь.

Напомним, что пожар на улице Куйбышева произошел вечером 2 мая. В 19:32 спасатели объявили о его локализации. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии, огонь уничтожил один дом. Во втором горящем бараке пожарные отстояли 4 квартиры, а также не допустили переход пламени на третье здание.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил Минсоцполитики региона помочь пострадавшим восстановить документы и подготовить бумаги для материальной помощи.