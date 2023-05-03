Владимир Путин наградил директора ижевского лицея №86 медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин отметил работу директора ижевского «Гуманитарно-юридического лицея №86» Надежду Заварзину. Соответствующий президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Директор лицея удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области образования.

«Меня поздравляют, а я плачу: очень неожиданная награда! Благодарю правительство Удмуртии, родителей учеников лицея и коллег за такую высокую оценку моего труда! Буду делом доказывать, что вы во мне не ошиблись», — написала Надежда Заварзина у себя на странице «ВКонтакте».

Напомним, ранее Путин наградил орденом Почета 39-кратную чемпионку СССР Галину Кулакову.