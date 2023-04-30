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«Колокола Победы» прозвучат в Ижевске 9 мая

14:30, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
«Колокола Победы» прозвучат в Ижевске 9 мая
14:30, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
112
0
#Ижевск\n#День Победы\n#память
Фото: ИА "Сусанин"
112
0

Акция пройдет на территории Михаило-Архангельского собора столицы.

Ижевск. Удмуртия. 9 мая в честь 78-й годовщины победы Советской армии в Великой Отечественной войне у стен Михаило-Архангельского собора Ижевска состоится акция «Колокол памяти – колокол Победы». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Колокола центрального храма Удмуртии возвестят о Великой Победе и прозвучат в честь погибших. Также в соборе состоится панихида в память о воинах, которую возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Планируется, что к акции присоединятся священнослужители, прихожане городских храмов, воспитанники кадетских классов. Завершится мероприятие концертом с участием духовенства и ансамбля духовых инструментов.

Каждый желающий сможет пройти мастер-класс на передвижной звоннице у профессионального звонаря, а также отведать солдатскую кашу из полевой кухни. Начало мероприятия в 12:00 (0+).

14:30, 30 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
112
0
#Ижевск\n#День Победы\n#память