«Колокола Победы» прозвучат в Ижевске 9 мая

Ижевск. Удмуртия. 9 мая в честь 78-й годовщины победы Советской армии в Великой Отечественной войне у стен Михаило-Архангельского собора Ижевска состоится акция «Колокол памяти – колокол Победы». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Колокола центрального храма Удмуртии возвестят о Великой Победе и прозвучат в честь погибших. Также в соборе состоится панихида в память о воинах, которую возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Планируется, что к акции присоединятся священнослужители, прихожане городских храмов, воспитанники кадетских классов. Завершится мероприятие концертом с участием духовенства и ансамбля духовых инструментов.

Каждый желающий сможет пройти мастер-класс на передвижной звоннице у профессионального звонаря, а также отведать солдатскую кашу из полевой кухни. Начало мероприятия в 12:00 (0+).