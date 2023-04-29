За минувшие сутки мошенники похитили у жителей Удмуртии более 500 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки жертвами мошенников стали три жителя Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Все три преступления совершались по одной и той же стандартной схеме. Мошенник звонил потерпевшим, назвавшись работником банка. Якобы, на граждан были оформлены кредиты.

Жертвами злоумышленников стали жители Ижевска, Камбарки и Увы. Потерпевшие устанавливали на свои смартфоны приложения удалённого доступа, с помощью которой мошенники списывали с их карт деньги.

Возбуждено три уголовных дела.

Один из потерпевших, 81-летний житель Ижевска, лишился таким образом 81 тысячи рублей.

«МВД по Удмуртской Республике рекомендует: ни под каким предлогом не передавайте никому свои персональные данные, не устанавливайте программу удаленного доступа, не переводите денежные средства на счета неизвестных вам лиц», — рекомендует полиция.