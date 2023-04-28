Ижевчанам продолжит оказываться медицинская помощь в майские праздники

Ижевск. Удмуртия. На сайте администрации Ижевска опубликован график работы больниц и поликлиник в предстоящие майские праздники и рабочие дни между ними.

29 и 30 апреля, 6 и 8 мая неотложную помощь будут оказывать поликлиники города, работая в режиме субботы. Будут работать дежурные врачи, в том числе обслуживающие на дому. Пункты вакцинации также будут открыты, как и консультативные поликлиники.

1 и 9 мая станут выходными днями для взрослых лечебных учреждений.

Если понадобится экстренная помощь, то оказывать её продолжит служба скорой помощи по номеру 103. Также можно самостоятельно обратиться в приёмные отделения:

· с травмами глаз – в кабинет неотложной помощи Республиканской офтальмологической больницы (улица Ленина, 98а);

· С переломами, ушибами, растяжениями — взрослые — в травматологическую поликлинику (улица Труда, 1), дети — в детское травматологическое отделение ДГКП №2 (улица Наговицына, 10);

· с ожогами и травмами головы – в 1 РКБ (Воткинское шоссе, 57);

· с нейрохирургическими травмами – в приемное отделение ГКБ №7 (Воткинское шоссе, д. 81);

· с острой зубной болью у взрослых — в кабинет неотложной помощи Республиканской стоматологической поликлиники (улица Коммунаров, 231). С болью у детей — кабинет неотложной помощи детской стоматологической поликлиники (улица Воровского, 150).

Пострадавшим от укусов клещей для сдачи своего паукообразного можно будет обратиться:

· в лабораторию Республиканской клинической инфекционной больницы. Улица Труда,17, тел. 21-96-51). с 1 мая – ежедневно с 08.00 до 20.00, обед с 12:00 до 12:30;

· в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Удмуртии (улица Кирова, 46) с 1 мая - в рабочие дни: с 8:30 до 16:00, в выходные и праздничные дни: с 9:00 до 14:00.

Несовершеннолетним детям в случае укуса клеща ставят иммуноглобулин.