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В Ижевске арендаторы муниципальных объектов вернули в бюджет почти 2 млн рублей долгов

16:30, 27 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске арендаторы муниципальных объектов вернули в бюджет почти 2 млн рублей долгов
16:30, 27 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бюджет
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
62
0

Часть вынесенных дел по задолженности остаётся на контроле администрации города. 

Ижевск. Удмуртия. Комиссии горадминистрации по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам удалось вернуть в бюджет Ижевска почти 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В результате работы комиссии в городскую казну удалось вернуть 1 923 729 рублей долгов предпринимателей по договорам аренд. Часть вынесенных на рассмотрение дел остаётся на контроле администрации. 

Отметим, что в случае большой задолженности и отказа арендатора идти на контакт договор с ним может быть расторгнут. 

16:30, 27 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
62
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бюджет