В Ижевске арендаторы муниципальных объектов вернули в бюджет почти 2 млн рублей долгов

Ижевск. Удмуртия. Комиссии горадминистрации по ликвидации задолженности по налоговым и иным обязательным платежам удалось вернуть в бюджет Ижевска почти 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В результате работы комиссии в городскую казну удалось вернуть 1 923 729 рублей долгов предпринимателей по договорам аренд. Часть вынесенных на рассмотрение дел остаётся на контроле администрации.

Отметим, что в случае большой задолженности и отказа арендатора идти на контакт договор с ним может быть расторгнут.