Водоёмы Завьяловского района исследовали на падёж птиц от гриппа

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии 18 и 25 апреля прошли рейды по местам обитания диких водоплавающих птиц, с целью выявления очагов высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии.

Специалисты проверили водоёмы завьяловского района: пруды Пироговский Сепычевский, Завьяловский, Советско-Никольский и Истоминский, а также реки Иж и Позимь. Здесь расположены места обитания водоплавающих птиц. Больных особей и трупов выявлено не было.

«Если вы находите заболевшую птицу или обнаружили место массовой гибели, то следует немедленно сообщать в ближайшее ветеринарное учреждение», — напоминают ветеринары.