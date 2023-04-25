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Водоёмы Завьяловского района исследовали на падёж птиц от гриппа

17:10, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Водоёмы Завьяловского района исследовали на падёж птиц от гриппа
17:10, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
65
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#птичий грипп
Фото: пресс-служба ГУ ветеринарии по Удмуртии
65
0

Ветеринары напомнили о том, как действовать при обнаружении места массовой гибели птиц.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии 18 и 25 апреля прошли рейды по местам обитания диких водоплавающих птиц, с целью выявления очагов высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии по Удмуртии. 

Специалисты проверили водоёмы завьяловского района: пруды Пироговский Сепычевский, Завьяловский, Советско-Никольский и Истоминский, а также реки Иж и Позимь. Здесь расположены места обитания водоплавающих птиц. Больных особей и трупов выявлено не было.

«Если вы находите заболевшую птицу или обнаружили место массовой гибели, то следует немедленно сообщать в ближайшее ветеринарное учреждение», — напоминают ветеринары. 

17:10, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
65
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#птичий грипп