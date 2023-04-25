70-летняя жительница Балезино отсудила у наехавшего на неё велосипедиста 100 тысяч рублей

Балезино. Удмуртия. В Балезино 70-летняя пенсионерка получила травмы средней тяжести в результате наезда велосипедиста. Женщина обратилась в суд за компенсацию нанесённого морального вреда. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Пенсионерка утверждала в иске, что велосипедист ехал на опасной скорости, исключающей возможность контролировать движение, не учёл погодные и прочие условия. В результате мужчина сбил женщину на тротуаре. Пенсионерка получила травмы средней степени тяжести. Она попросила суд взыскать с ответчика 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

На суде мужчина с требованиями женщины не согласился, мотивируя это тем, что инцидент произошёл в парке, место происшествия он не покинул, дождался скорую, принёс извинения пострадавшей и предложил помощь. Постановлением суда мужчину привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение среднего вреда здоровью потерпевшего») и оштрафовали.

В заключении эксперта было указано, что пенсионерке нанесён вред средней тяжести. В соответствии с гражданским кодексом РФ компенсация морального вреда происходит независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.

Суд удовлетворил иск пенсионерки и взыскал с ответчика в её пользу 100 000 рублей компенсации морального вреда.