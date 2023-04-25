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70-летняя жительница Балезино отсудила у наехавшего на неё велосипедиста 100 тысяч рублей

12:30, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
70-летняя жительница Балезино отсудила у наехавшего на неё велосипедиста 100 тысяч рублей
12:30, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#суд
Фото: unsplash.com
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Ответчик с требованиями пенсионерки не согласился. 

Балезино. Удмуртия. В Балезино 70-летняя пенсионерка получила травмы средней тяжести в результате наезда велосипедиста. Женщина обратилась в суд за компенсацию нанесённого морального вреда. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Пенсионерка утверждала в иске, что велосипедист ехал на опасной скорости, исключающей возможность контролировать движение, не учёл погодные и прочие условия. В результате мужчина сбил женщину на тротуаре. Пенсионерка получила травмы средней степени тяжести. Она попросила суд взыскать с ответчика 100 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. 

На суде мужчина с требованиями женщины не согласился, мотивируя это тем, что инцидент произошёл в парке, место происшествия он не покинул, дождался скорую, принёс извинения пострадавшей и предложил помощь. Постановлением суда мужчину привлекли к ответственности по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение среднего вреда здоровью потерпевшего») и оштрафовали. 

В заключении эксперта было указано, что пенсионерке нанесён вред средней тяжести. В соответствии с гражданским кодексом РФ компенсация морального вреда происходит независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.

Суд удовлетворил иск пенсионерки и взыскал с ответчика в её пользу 100 000 рублей компенсации морального вреда. 

12:30, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
22
0
#Балезино\n#Удмуртия\n#суд