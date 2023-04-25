Депутат Госсовета Удмуртии Виктор Дьяков представит республику в молодежном парламенте при Госдуме России

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали кандидатуру своего коллеги Виктора Дьякова в качестве члена молодежного парламента при Государственной Думе России. Решение было принято на проходящей 25 апреля сессии Государственного Совета республики.

Виктор Дьяков является одним из самых молодых членов регионального парламента. 14 апреля ему исполнилось 30 лет. Рекомендуя к рассмотрению кандидатуру Дьякова, заместитель председателя Госсовета Удмуртии Иван Черезов отметил, что согласно положению о молодежном парламента при Госдуме России, преимущественное право при избрании в этот совещательный орган имеют граждане, прошедшие воинскую службу, а также участники спецоперации на Украине.

Напомним, в ноябре 2022 года Виктор Дьяков отправился добровольцем в трехмесячную командировку в зону проведения специальной военной операции. Ранее депутат рассказал о том, как сотрудники московского НПП «Прибой», находясь на территории ДНР, занимаются модернизацией беспилотников.

За активную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи жителям новых российских территорий и бойцам в зоне СВО, Дьяков отмечен благодарностью командующего войсками Южного военного округа.