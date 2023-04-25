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Шалость школьника привела к ландшафтному пожару в Кезском районе

11:10, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Шалость школьника привела к ландшафтному пожару в Кезском районе
11:10, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Кез\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России
78
0

Огонь раскинулся на площади 249 кв. м.

Кез. Удмуртия. В селе Чепца Кезского района произошёл ландшафтный пожар. Горела сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

К возгоранию привела шалость ученика 4-го класса. Огонь охватил сухую траву и раскинулся на площади 249 га. В тушении пожара приняли участие 7 местных жителей. 

С родителями ребёнка проведена профилактическая беседа, а собственника участка привлекли к административной ответственности по части 1 статье 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). 

Напомним, 24 апреля возле села Лагуново загорелся лес

 

11:10, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
78
0
#Кез\n#Удмуртия\n#пожар