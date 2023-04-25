Шалость школьника привела к ландшафтному пожару в Кезском районе

Кез. Удмуртия. В селе Чепца Кезского района произошёл ландшафтный пожар. Горела сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

К возгоранию привела шалость ученика 4-го класса. Огонь охватил сухую траву и раскинулся на площади 249 га. В тушении пожара приняли участие 7 местных жителей.

С родителями ребёнка проведена профилактическая беседа, а собственника участка привлекли к административной ответственности по части 1 статье 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Напомним, 24 апреля возле села Лагуново загорелся лес.