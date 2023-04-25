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Рабочие приступили к ремонту 10-километрового участка трассы Ижевск-Ува

10:45, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Рабочие приступили к ремонту 10-километрового участка трассы Ижевск-Ува
10:45, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: ИА «Сусанин»
104
0

Сейчас идёт срезка старого асфальта. 

Ува. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии начался ремонт 10-километрового участка трассы Ижевск-Ува. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Работы планируется завершить до июля, когда в Уве планируется проведение республиканских сельских игр. На сегодняшний день идёт врезерование старого асфальта. Рабочие прошли уже 5 из 10 километров. Проводится пробная укладка асфальта. 

«Применяем новый ГОСТ: дорога с таким асфальтом будет колееустойчива. На самой слабой части покрытия – местах стыков применим битумную ленту. Подготовительную часть работ провели еще зимой: закупили материал, согласовали составы и картограммы фрезерования. Пока проблем никаких нет», — рассказал начальник дорожного участка ДСК «Лидер» Леонид Стрелков. 

Отметим, что по этой дороге в сутки проезжает порядка 5 тыс. автомобилей, в том числе большегрузные. Всего за последние годы на средства различных программ удалось отремонтировать 42,5 км трассы Ижевск-Нылга. 

Напомним, в Ижевске в рамках нацпроекта начался ремонт улицы Ленина

10:45, 25 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ремонт дорог