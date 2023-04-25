Артём Ивонин возглавил региональное отделение «Молодой гвардии» в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии избрали нового лидера «Молодой гвардии». Об этом в соцсетях рассказал депутат Госсовета республики Вячеслав Девятов.

«Команда «Молодой Гвардии» по большей части не изменилась. В Регштаб вошли ребята, которые на протяжении длительного времени активно участвовали в жизни МГЕР», — сообщил парламентарий.

Также в региональный штаб вошли руководители районных отделений Виталий Виноградов из Можги и Александр Вахрушев из Дебёс. Открытым голосованием был избран новый руководитель Удмуртского реготделения МГЕР. Им стал Артём Ивонин. Руководителем аппарата стал Эмиль Рахимов.

«Рад видеть, что у Артёма, как нового руководителя, есть запал, стремление развиваться. Все базовые проекты МГЕР будут сохранены: это и борьба с несправедливостью, поддержка центра для спортсменов с ограничениями по зрению и многое другое», — подытожил Вячеслав Девятов.

Напомним, в конце марта он сообщил о своём желании покинуть пост руководителя Удмуртского отделения МГЕР, чтобы сосредоточиться на депутатской работе.