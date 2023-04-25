На Ижевском автозаводе создали профсоюзную организацию «ЛАДА Ижевск»

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском автозаводе создали профсоюзную организацию Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения России. Об этом сообщает первичная профсоюзная организация «ИжАвто» в соцсети «ВКонтакте».

ПО «ЛАДА Ижевск» АСМ РФ вошла в состав Первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ».

Председателем организации «ЛАДА Ижевск» единогласно выбрали Виктора Назарова, которого также делегировали в состав профсоюзного комитета ППО «АВТОВАЗ» АСМ РФ.