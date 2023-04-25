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На Ижевском автозаводе создали профсоюзную организацию «ЛАДА Ижевск»

09:40, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На Ижевском автозаводе создали профсоюзную организацию «ЛАДА Ижевск»
09:40, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
602
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобили\n#профсоюзы
Фото: первичная профсоюзная организация «ИжАвто»
602
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Председателем организации стал Виктор Назаров.

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском автозаводе создали профсоюзную организацию Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения России. Об этом сообщает первичная профсоюзная организация «ИжАвто» в соцсети «ВКонтакте».

ПО «ЛАДА Ижевск» АСМ РФ вошла в состав Первичной профсоюзной организации АО «АВТОВАЗ». 

Председателем организации «ЛАДА Ижевск» единогласно выбрали Виктора Назарова, которого также делегировали в состав профсоюзного комитета ППО «АВТОВАЗ» АСМ РФ. 

09:40, 25 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
602
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобили\n#профсоюзы