Итоги дня: старт гидравлических испытаний в Ижевске и репетиции Парада Победы

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 21 апреля.

Гидравлические испытания

Ижевские энергетики с 24 апреля начали отключать жилые дома от отопления. Одновременно с этим тепловые сети начнут готовить к следующей зиме. Первые гидравлические испытания теплосетей пройдут на участке улицы Удмуртская от Кирова до переулка Северный. Работы не предусматривают отключения домов от горячей воды.

Уменьшилось население

За первые два месяца 2023 года численность населения Удмуртии уменьшилась более чем на 1 000 человек. На 1 января 2023 года численность постоянного населения республики составляла 1442,3 тыс. человек, в том числе городского – 948,4 тыс. человек, сельского – 493,8 тыс. человек.

Объект по переработке

У деревни Абдульменево в Малопургинском районе Удмуртии будет строиться объект по переработке и утилизации отходов бурения скважин. Предприятие будет иметь дело с отходами бурения скважин — буровым шламом, относящимся к IV (малоопасному) классу опасности. В результате переработки от него остаётся строительный песок и техническая вода.

Репетиции парада

В Ижевске 27 апреля, 3, 5 и 7 мая пройдут репетиции Парада Победы. В эти дни с 18:30 до 22:00 будет перекрыто движение по улицам Пушкинская, Лихвинцева, Наговицына, Красногеройская, Бородина.

Нападение собак

В Сюмсинском районе организовали доследственную проверку из-за распространенной в интернете информации о нападении собак на людей. Поданные жалобы жителей остались без внимания.

Пожар у Лагуново

Лес загорелся рядом с селом Лагуново в Сарапульском районе Удмуртии. На месте работают пожарные. Угрозы селу пока нет.