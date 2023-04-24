В Балезинском районе Удмуртии простились с погибшим на спецоперации командиром взвода

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе Удмуртии простились с взводным Иваном Дерендяевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщил глава района Юрий Новойдарский.

«Во время прохождения воинской службы в ходе спецоперации погиб наш земляк – командир мотострелкового взвода Иван Владимирович Дерендяев. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции награждён орденом Мужества посмертно», — написал Новойдарский.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнование родным погибшего. Помощь его семье оказывается в полном объёме.