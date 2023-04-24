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В Балезинском районе Удмуртии простились с погибшим на спецоперации командиром взвода

15:20, 24 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Балезинском районе Удмуртии простились с погибшим на спецоперации командиром взвода
15:20, 24 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
182
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#гибель людей\n#спецоперация
Фото: mil.ru
182
0

Ивана Дерендяева наградили орденом Мужества посмертно.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе Удмуртии простились с взводным Иваном Дерендяевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом в соцсетях сообщил глава района Юрий Новойдарский.

«Во время прохождения воинской службы в ходе спецоперации погиб наш земляк – командир мотострелкового взвода Иван Владимирович Дерендяев. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции награждён орденом Мужества посмертно», — написал Новойдарский.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнование родным погибшего. Помощь его семье оказывается в полном объёме.

15:20, 24 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
182
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#гибель людей\n#спецоперация