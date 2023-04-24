С начала года в ижевском общественном транспорте выявили более двух тысяч безбилетников

Ижевск. Удмуртия. За три месяца 2023 года в общественном транспорте Ижевска выявили более двух тысяч безбилетных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Большинство из нарушителей оплатили проезд сразу после встречи с сотрудниками контрольно-ревизионной службы.

Специалисты составили протоколы об административном правонарушении в отношении нарушителей. В результате 181 пассажир получил штраф на сумму 500 рублей, троих граждан оштрафовали на тысячу рублей за повторный безбилетный проезд в течение года.