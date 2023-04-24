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С начала года в ижевском общественном транспорте выявили более двух тысяч безбилетников

11:52, 24 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
С начала года в ижевском общественном транспорте выявили более двух тысяч безбилетников
11:52, 24 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#общественный транспорт\n#билеты
Фото: ИА «Сусанин»
178
0

184 нарушителя оштрафованы.

Ижевск. Удмуртия. За три месяца 2023 года в общественном транспорте Ижевска выявили более двух тысяч безбилетных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». 

Большинство из нарушителей оплатили проезд сразу после встречи с сотрудниками контрольно-ревизионной службы. 

Специалисты составили протоколы об административном правонарушении в отношении нарушителей. В результате 181 пассажир получил штраф на сумму 500 рублей, троих граждан оштрафовали на тысячу рублей за повторный безбилетный проезд в течение года. 

11:52, 24 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#общественный транспорт\n#билеты