За 5 лет в Удмуртии на четверть увеличилось число жителей, занимающихся спортом

Ижевск. Удмуртия. Число спортивных жителей в Удмуртии за последние пять лет увеличилось на четверть. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

В 2022 году в регионе спортом занимались 647 тыс. человек, 254 тыс. из них — 39% — посещали разные группы и секции. В среднем в год каждый житель Удмуртии приобрел спортивный инвентарь на сумму 644 рубля.

Также в прошедшем году увеличилось количество спортивных сооружений. В начале 2022 года их насчитывалось более 4 тыс.