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За 5 лет в Удмуртии на четверть увеличилось число жителей, занимающихся спортом

11:03, 24 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За 5 лет в Удмуртии на четверть увеличилось число жителей, занимающихся спортом
11:03, 24 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Удмуртия\n#спорт\n#жители
Фото: unsplash.com (bruce mars)
154
0

В 2022 году спортом занимались 647 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Число спортивных жителей в Удмуртии за последние пять лет увеличилось на четверть. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

В 2022 году в регионе спортом занимались 647 тыс. человек, 254 тыс. из них — 39% — посещали разные группы и секции. В среднем в год каждый житель Удмуртии приобрел спортивный инвентарь на сумму 644 рубля.

Также в прошедшем году увеличилось количество спортивных сооружений. В начале 2022 года их насчитывалось более 4 тыс. 

11:03, 24 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
154
0
#Удмуртия\n#спорт\n#жители