Трое мужчин спасли из пожара женщину с тремя малолетними детьми в Удмуртии

Малая Пурга. Удмуртия. Жители Удмуртии помогли маме с малышами выбраться из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

22 апреля около 23:00 36-летний Андрей Петров и 23-летний Александр Ардашев находились во дворе дома поселка Яган. Мужчины увидели дым, который шел от горящей в соседнем хозяйстве бани. В трех метрах от пожара находился дом, в котором жила молодая семья с детьми 2021, 2022 и 2023 годов рождения.

Мужчины начали стучаться в дом, чтобы предупредить жильцов об огне, который уже перекинулся на кровлю и стену, но их никто не слышал. В результате они разбили окно и проникли внутрь, где нашли спящих детей и их мать. Отец семейства был на работе.

«Схватив ребят, стали выносить на улицу. К этому моменту подоспел на помощь еще один сосед. Мы передавали ему детей через окно», — рассказали Андрей и Александр.

Благодаря их действиям никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют гражданам быть осторожными при обращении с огнем, следить за исправностью электрооборудования, газового и печного отопления. Также во избежание подобных случаев они рекомендуют устанавливать пожарные извещатели.