В Глазове осудили женщину, убившую человека при самообороне

Глазов. Удмуртия. За убийство человека при самообороне глазовчанке ограничили свободу. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда Удмуртии.

Установлено, что 22 января 2023 года 43-летняя жительница Глазова вместе с потерпевшим выпивали алкоголь. Из-за внезапно возникших неприязненных отношений мужчина избил женщину, а также угрожал убийством, но не предпринимал каких-либо действий к осуществлению угроз.

Переоценив намерения нападавшего, обвиняемая решила защитить себя от посягательств. В результате она сознательно начала защищаться способами, которые не соответствовали характеру опасности действий и реальной обстановке. Намереваясь убить мужчину, обвиняемая в целях самообороны нанесла ему ножом множество ударов по телу и правой ноге потерпевшего. От полученных травм он вскоре скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 108 УК России («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). Суд приговорил обвиняемую к ограничению свободы на 1,5 года.