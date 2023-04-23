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В Глазове осудили женщину, убившую человека при самообороне

17:36, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове осудили женщину, убившую человека при самообороне
17:36, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
15
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#Глазов\n#Удмуртия\n#угрозы\n#убийство\n#суд
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
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Мужчина избил обвиняемую и угрожал убийством.

Глазов. Удмуртия. За убийство человека при самообороне глазовчанке ограничили свободу. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда Удмуртии.

Установлено, что 22 января 2023 года 43-летняя жительница Глазова вместе с потерпевшим выпивали алкоголь. Из-за внезапно возникших неприязненных отношений мужчина избил женщину, а также угрожал убийством, но не предпринимал каких-либо действий к осуществлению угроз.

Переоценив намерения нападавшего, обвиняемая решила защитить себя от посягательств. В результате она сознательно начала защищаться способами, которые не соответствовали характеру опасности действий и реальной обстановке. Намереваясь убить мужчину, обвиняемая в целях самообороны нанесла ему ножом множество ударов по телу и правой ноге потерпевшего. От полученных травм он вскоре скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 108 УК России («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). Суд приговорил обвиняемую к ограничению свободы на 1,5 года. 

17:36, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#угрозы\n#убийство\n#суд