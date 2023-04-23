У Крестовоздвиженской часовни в Ижевске в память о погибших в школе №88 посадили аллею

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в память о погибших учениках и сотрудниках школы №88 посадили аллею. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Инициаторами создания аллеи стали родители учеников, а также родные и близкие погибших.

Деревья посадили вдоль дорожки, ведущей к Крестовоздвиженской часовне. На одной стороне аллеи теперь растут 18 деревьев, символизирующих число погибших, а на другой — 26 саженцев, которые напоминают о дате вооруженного нападения, которое произошло 26 сентября 2022 года.

Напомним, что после произошедшего именно в Крестовоздвиженской часовне читали Псалтирь по усопшим. Горожане до сих пор регулярно приходят сюда, чтобы помолиться об упокоении невинно убиенных и о здравии всех пострадавших. Также у часовни располагается мемориал в память о погибших.