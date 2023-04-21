Итоги дня: завершение отопительного сезона в Ижевске и обработка кладбищ от клещей

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 21 апреля.

Усиленный режим

В Удмуртии для обеспечения безопасности в период с 1 по 9 мая силовые службы перейдут на усиленный режим работы.

Подразделения пополнятся резервной техникой. В местах проведения массовых мероприятий будут отработаны действия по эвакуации граждан на случай пожара или иных чрезвычайных ситуаций.

Тёплые выходные

В Удмуртии сохраняется тенденция к потеплению. В ближайшие дни температура воздуха будет соответствовать нормам конца апреля – начала мая.

В ночь на субботу в северных районах температура воздуха опустится до 0…-2 градусов, в остальных уголках республики — до 0…+5. Днём потеплеет до +12…+17 градусов.

В воскресенье усилятся порывы ветра до 9-14 м/с. Днём воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Обработали от клещей

Ижевские кладбища Южное, Александровское, Северное, Хохряковское и Западное обработали от клещей к Радонице и предстоящим родительским дням.

«Впереди выходные, многие отправятся на кладбище в родительский день, прошу не пренебрегать профилактикой: пользуйтесь репеллентами, проводите самоосмотр, надевайте закрытую одежду», — предостерёг граждан глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Конец отопительного сезона

Отопительный сезон в Ижевске завершится с 24 апреля. Соответствующее постановление подписано главой города Олегом Бекмеметьевым. Процесс остановки теплосистем займёт до 7 дней.

Клещи атакуют

С начала года 415 жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей. По результатам исследования возбудитель клещевого энцефалита выявлен в 4 случаях из 313, а клещевого боррелиоза - в 52 случаях из 240.