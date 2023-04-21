Двое ижевчан пострадали от укусов домашних животных в марте

Ижевск. Удмуртия. В марте в Ижевске собака и кот покусали горожан. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Сначала 5 марта от укуса собаки, владелицей которой является девушка из Ижевска, пострадал ребенок 2014 года рождения. Инцидент произошел возле дома по улице Медведевской.

28 марта кот другой ижевчанки покусал женщину 1973 года рождения.

В течение 12 дней после укусов владельцы животных должны были передать домашних любимцев в ветеринарные лечебные учреждения, чтобы врачи могли их осмотреть и посадить на карантин. Но в результате животные не были обследованы и никто не предоставил данные об их вакцинации.

Таким образом обе девушки нарушили Ветеринарные правила, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства. Владельцам животных объявили предостережения о недопустимости нарушений правил.