На предстоящих выходных в Удмуртии потеплеет до +18 градусов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохраняется тенденция к потеплению. В ближайшие дни температура воздуха будет соответствовать нормам конца апреля – начала мая. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

В ночь на субботу в северных районах температура воздуха опустится до 0…-2 градусов, в остальных уголках республики — до 0…+5. Днём потеплеет до +12…+17 градусов. В воскресенье усилятся порывы ветра до 9-14 м/с. Днём воздух прогреется до +13…+18 градусов.

Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Следующая неделя также обещает быть тёплой. Тенденция на повышение температуры сохранится. Днём в понедельник воздух прогреется до +16…+21 градуса. Возможны дожди.

По предварительным данным, 25 апреля столбики термометров достигнут отметки +22 градуса.