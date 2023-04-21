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На предстоящих выходных в Удмуртии потеплеет до +18 градусов

13:15, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На предстоящих выходных в Удмуртии потеплеет до +18 градусов
13:15, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
98
0

В отдельных районах пройдут дожди.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохраняется тенденция к потеплению. В ближайшие дни температура воздуха будет соответствовать нормам конца апреля – начала мая. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра. 

В ночь на субботу в северных районах температура воздуха опустится до 0…-2 градусов, в остальных уголках республики — до 0…+5. Днём потеплеет до +12…+17 градусов. В воскресенье усилятся порывы ветра до 9-14 м/с. Днём воздух прогреется до +13…+18 градусов. 

Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. 

Следующая неделя также обещает быть тёплой. Тенденция на повышение температуры сохранится. Днём в понедельник воздух прогреется до +16…+21 градуса. Возможны дожди. 

По предварительным данным, 25 апреля столбики термометров достигнут отметки +22 градуса. 

13:15, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода