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За неделю полиция Удмуртии выявила и пресекла 11 случаев распития алкоголя несовершеннолетними

18:05, 20 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За неделю полиция Удмуртии выявила и пресекла 11 случаев распития алкоголя несовершеннолетними
18:05, 20 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
190
0
#Удмуртия\n#полиция\n#нарушения\n#ответственность\n#несовершеннолетние
Фото: ИА «Сусанин»
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Составлены протоколы в отношении родителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 13 по 20 апреля сотрудники полиции выявили и пресекли 116 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» полиция пресекла 11 случаев распития алкоголя несовершеннолетними и два случая продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. Также был составлен 91 протокол в отношении родителей или лиц, их заменяющих, 8 протоколов в отношении взрослых, в том числе за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя и еще 6 протоколов, в отношении несовершеннолетних.

Помимо этого в рамках акции полиция привлекла к уголовной ответственности граждан, вовлекающих несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. За неделю в Удмуртии возбудили 3 уголовных дела по части 1 статьи 151 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции»). 

18:05, 20 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
190
0
#Удмуртия\n#полиция\n#нарушения\n#ответственность\n#несовершеннолетние