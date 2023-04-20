За неделю полиция Удмуртии выявила и пресекла 11 случаев распития алкоголя несовершеннолетними

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 13 по 20 апреля сотрудники полиции выявили и пресекли 116 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» полиция пресекла 11 случаев распития алкоголя несовершеннолетними и два случая продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. Также был составлен 91 протокол в отношении родителей или лиц, их заменяющих, 8 протоколов в отношении взрослых, в том числе за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя и еще 6 протоколов, в отношении несовершеннолетних.

Помимо этого в рамках акции полиция привлекла к уголовной ответственности граждан, вовлекающих несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. За неделю в Удмуртии возбудили 3 уголовных дела по части 1 статьи 151 УК России («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции»).