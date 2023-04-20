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Осужденный за пьяную езду житель Ижевска потрудится на благо общества

14:50, 20 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Осужденный за пьяную езду житель Ижевска потрудится на благо общества
14:50, 20 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
225
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#пьяная езда
Фото: ИА «Сусанин»
225
0

Мужчина не справился с управление и слетел в кювет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесен приговор лихачу, вылетевшего в кювет на машине. В момент ДТП мужчина был пьян. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

Ещё в 2020 году мужчина был оштрафован и лишён прав за невыполнение требования инспектора пройти медосвидетельствование. Долг перед государством погашен не был. В марте 2022 года срок лишения водительского удостоверения истёк.

Назначенное наказание положительного влияния не оказало, и мужчина вновь преступил закон. В феврале 2023 года он, будучи пьяным, гнал на «Ладе Приоре» по одной из дорог Завьяловского района. Не справившись с управлением, мужчина съехал в кювет, после чего был задержан полицией. И на этот раз нарушитель отказаться «дуть в трубочку».

В результате лихача направили проверяться в медучреждение, но и там он отказался проходить обследование на алкоголь в крови. На суде мужчина полностью признал свою вину и полностью раскаялся.

С учётом всех обстоятельств суд назначил нарушителю 240 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года. Его автомобиль был конфискован.

Приговор в законную силу пока не вступил.

14:50, 20 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
225
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#пьяная езда