Осужденный за пьяную езду житель Ижевска потрудится на благо общества

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесен приговор лихачу, вылетевшего в кювет на машине. В момент ДТП мужчина был пьян. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

Ещё в 2020 году мужчина был оштрафован и лишён прав за невыполнение требования инспектора пройти медосвидетельствование. Долг перед государством погашен не был. В марте 2022 года срок лишения водительского удостоверения истёк.

Назначенное наказание положительного влияния не оказало, и мужчина вновь преступил закон. В феврале 2023 года он, будучи пьяным, гнал на «Ладе Приоре» по одной из дорог Завьяловского района. Не справившись с управлением, мужчина съехал в кювет, после чего был задержан полицией. И на этот раз нарушитель отказаться «дуть в трубочку».

В результате лихача направили проверяться в медучреждение, но и там он отказался проходить обследование на алкоголь в крови. На суде мужчина полностью признал свою вину и полностью раскаялся.

С учётом всех обстоятельств суд назначил нарушителю 240 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года. Его автомобиль был конфискован.

Приговор в законную силу пока не вступил.