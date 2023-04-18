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Жителя Ижевска обманули при покупке онлайн-билетов на хоккейный матч

13:10, 18 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Жителя Ижевска обманули при покупке онлайн-билетов на хоккейный матч
13:10, 18 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
234
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#покупки\n#интернет\n#мошенники
Фото: unsplash.com (rupixen.com)
234
0

После перевода денег продавец удалил свою страницу с сайта объявлений.

Ижевск. Удмуртия. У 42-летнего ижевчанина похитили деньги во время дистанционной покупки билетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Директор фирмы в интернете на одном из сайтов бесплатных объявлений заметил сообщение о продаже билетов на хоккейный матч. Он списался с продавцом, договорился о покупке и перевел нужную сумму. После этого мошенник удалил свою страницу с сайта и ижевчанин так и не получил обещанных билетов.

В результате потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России («Мошенничество»).

Жителей Удмуртии просят быть внимательными при заказе товаров и услуг в интернете. Перед оплатой следует убедиться, что страница пользователя или сайт достоверны. При аналогичном преступлении пострадавшим нужно заявить в полицию по телефонам 02, 102 или лично. 

13:10, 18 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
234
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#покупки\n#интернет\n#мошенники