Жителя Ижевска обманули при покупке онлайн-билетов на хоккейный матч

Ижевск. Удмуртия. У 42-летнего ижевчанина похитили деньги во время дистанционной покупки билетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Директор фирмы в интернете на одном из сайтов бесплатных объявлений заметил сообщение о продаже билетов на хоккейный матч. Он списался с продавцом, договорился о покупке и перевел нужную сумму. После этого мошенник удалил свою страницу с сайта и ижевчанин так и не получил обещанных билетов.

В результате потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России («Мошенничество»).

Жителей Удмуртии просят быть внимательными при заказе товаров и услуг в интернете. Перед оплатой следует убедиться, что страница пользователя или сайт достоверны. При аналогичном преступлении пострадавшим нужно заявить в полицию по телефонам 02, 102 или лично.