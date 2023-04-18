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На пешеходном переходе у администрации Ижевска сбили 12-летнего велосипедиста

12:57, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На пешеходном переходе у администрации Ижевска сбили 12-летнего велосипедиста
12:57, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: ИА «Сусанин» (Дмитрий Стрелков
266
0

Ребёнок с травмами был доставлен в больницу. 

Ижевск. Удмуртия. Вечером, 17 апреля, на улице Пушкинская автомобиль сбил ребёнка на велосипеде. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии. 

Около 21:20 ребёнок пересекал на велосипеде регулируемый пешеходный переход на перекрёстке улицы Пушкинская и переулка Северный. В этот момент его сбил автомобиль «Chevrolet Lacetti». В результате мальчик получил травмы и был доставлен в больницу. 

В Госавтоинспекции напоминают, что пересекать пешеходные переходы на велосипеде запрещено. Водитель обязан предварительно спешится, а затем убедиться в безопасности движения. 

12:57, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
266
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП