На пешеходном переходе у администрации Ижевска сбили 12-летнего велосипедиста

Ижевск. Удмуртия. Вечером, 17 апреля, на улице Пушкинская автомобиль сбил ребёнка на велосипеде. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Около 21:20 ребёнок пересекал на велосипеде регулируемый пешеходный переход на перекрёстке улицы Пушкинская и переулка Северный. В этот момент его сбил автомобиль «Chevrolet Lacetti». В результате мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

В Госавтоинспекции напоминают, что пересекать пешеходные переходы на велосипеде запрещено. Водитель обязан предварительно спешится, а затем убедиться в безопасности движения.