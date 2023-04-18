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В Глазовском районе пенсионер сжигая мусор чуть не лишился жилья

10:30, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазовском районе пенсионер сжигая мусор чуть не лишился жилья
10:30, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
177
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: unsplash.com
177
0

Дом отстояли пожарные. 

Глазов. Удмуртия. В деревне Сергеевка Глазовского района пожарным удалось отстоять от огня жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. 

Пожар вспыхнул около 17:00 в понедельник, 17 апреля. Мужчина, 1935 года рождения, сжигая мусор, допустил неосторожность в обращении с огнём. В результате пламя перекинулось на два сарая. 

Прибывшие на место пожарные, используя воду с ближайшего водоёма, ликвидировали возгорание и отстояли находящийся в пяти метрах дом. Хозяин участка был привлечён к административной ответственности.  

«Уважаемые граждане, напоминаем, что в случае пожара сухой растительности устанавливается владелец земельного участка. За ненадлежащее содержание (не скошенную траву, не вспаханный участок и т.д.), что способствует распространению огня, он также будет привлечен к административной ответственности», — предостерегли в МЧС. 

Напомним, что площадь возникших с начала 2023 года природных пожаров уже превысила показатели всего прошлого года

10:30, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
177
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#пожар