В Ижевске заключён контракт на строительство 26-го канализационного коллектора

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске был заключён контракт на строительство канализационного коллектора №26 и главное канализационной насосной станции №3 (ГКНС №3). Об этом рассказал глава Удмуртии на аппаратном совещании 17 апреля.

Напомним, 26-й коллектор и ГКНС №3 начали строиться ещё в 1987 году. В 90-е и 2000-е годы работы били приостановлены, объекты законсервировали. В конце 2022 года Бречалов заявил, что работы будут продолжены в 2023 году. На строительство коллектора и главной насосной станции из федерального бюджета республика получил 329 млн рублей.

Контракт с подрядчиком был заключен 7 апреля. Работы должны завершиться до 30 сентября 2027 года. Мощность насосной станции составит 256 тыс. кубометров в сутки.

«Ввод объектов повысит качество жизни сотен тысяч жителей Ижевска. Кроме того, это создаст возможность для ввода еще почти 2 млн кв.м. нового жилья», — отметил глава республики.

В настоящий момент две главные насосные станции в Ижевске работают на пределе возможностей. ГКНС №2 находится в предаварийном состоянии.