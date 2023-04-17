Глазовский ЧМЗ изготовил опытные образцы элементов системы мягкой посадки для космических аппаратов

Глазов. Удмуртия. Чепецкий механический завод (ЧМЗ) в Глазове освоил производство элементов системы мягкой посадки космических кораблей. Опытные образцы направлены в Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Предприятие участвует в создании системы мягкой посадки «Кактус 2В». С её помощью можно измерить высоту спускаемого космического аппарата до поверхности, после чего система даёт команду на запуск двигателей. В основе «Кактуса» гамма-лучевой высотометр, оснащённый источником ионизирующего излучения. От вредного воздействия космонавта защищает специальный конкурс, разработанный на ЧМЗ.

Опытные образцы корпуса направлены в Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики. Детали имеют сложную конфигурацию. Материал, из которого производят корпус, обеспечивает космонавту надёжную биологическую защиту, позволяя сохранить небольшие размеры прибора.

Система «Кактус» обеспечивает мягкую посадку для всех российских обитаемых аппаратов.