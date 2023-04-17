Фонтан в «Сердце Можги» запустят ко Дню защиты детей

Можга. Удмуртия. В новом общественном пространстве «Сердце Можги» на следующей неделе начнутся работы по оборудованию фонтана. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии.

Фонтан планируется запустить ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Сейчас подрядчик за своей счёт устраняет сезонные дефекты. Напомним, в марте была выявлена «поплывшая» плитка.

Летом общественное пространство будет готово. Строительные работы начались в 2022 году.