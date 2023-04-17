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Фонтан в «Сердце Можги» запустят ко Дню защиты детей

14:16, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Фонтан в «Сердце Можги» запустят ко Дню защиты детей
14:16, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Можга\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#городская среда
Фото: пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии
104
0

Также рабочие устранят дефекты, появившиеся после зимы.

Можга. Удмуртия. В новом общественном пространстве «Сердце Можги» на следующей неделе начнутся работы по оборудованию фонтана. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии.

Фонтан планируется запустить ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Сейчас подрядчик за своей счёт устраняет сезонные дефекты. Напомним, в марте была выявлена «поплывшая» плитка.

Летом общественное пространство будет готово. Строительные работы начались в 2022 году.

14:16, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Можга\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#городская среда