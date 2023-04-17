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На остановке «Школа №83» в Ижевске торговали пивом по ночам

13:28, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На остановке «Школа №83» в Ижевске торговали пивом по ночам
13:28, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
383
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь
Фото: ИА «Сусанин»
383
0

В настоящее время на интерактивной карте «Наливайкам нет» отмечено 106 торговых павильонов, где незаконно реализуется алкоголь.

Ижевск. Удмуртия. В 10 по 14 апреля в Ижевске прошли рейды по местам, где могут незаконно торговать алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Административная инспекция побывала во всех пяти районах Ижевска. Удалось проверить 15 ларьков. В четырёх из них шла незаконная торговля пивом в период с 22:00 до 10:00.  

К примеру, горячительное продавали в ларьке на остановке «Школа №83» на улице Холмогорова.

В Ижевске уже насчитывается 106 точек незаконной продажи алкоголя: ларьки, псевдобары, магазины. 10 уже удалось закрыть и снести, ещё по двум принято судебное решение о демонтаже, по 16 ещё идут судебные или досудебные процессы. Все точки наносятся на интерактивную карту интернет-ресурса «Наливайкам нет».

13:28, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
383
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь