Бывших ижевских полицейских осудили за освобождение гражданина от административной ответственности

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор двум бывшим работникам полиции, обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что полицейские освободили от административной ответственности лицо, лишённое водительских прав, внеся, в том числе, недостоверные сведения об участниках ДТП в административные материалы.

Каждого из подозреваемых приговорили к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также из лишили права занимать должности представителя власти, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях на срок 2 года.

Как также сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, факт был выявлен сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике и Управления ФСБ России по Удмуртской Республике. Данные сотрудники уволены из органов внутренних дел в сентябре 2022 года за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.