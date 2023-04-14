В лесах Удмуртии с 14 апреля объявлен пожароопасный сезон

Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии объявляется пожароопасный сезон. Ограничительные меры призваны защитить природу от возникновения пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Отмечается, что в 2023 году зафиксировано уже более 60 ландшафтных пожаров, причиной которых зачастую был человеческий фактор.

С 14 апреля при посещении лесов вводятся следующие ограничения: запрещается разводить открытый огонь, бросать на землю горящие спички, окурки, горячую золу, мусор и промасленные тряпки, работать с открытым огнём на торфяниках. Охотникам запрещается применять пыжи из горючих и тлеющих материалов.

В случае возникновения природных пожаров виновнику будет грозить до 10 лет лишения свободы.

В случае обнаружения очага возгорания нужно сообщить в единый пункт диспетчерского управления Минприроды Удмуртии: 8(3412) 27-13-60, 8-800-100-94-00, или в службу пожарной охраны по телефонам 01, 101, 112.

Напомним, с 13 апреля силы МЧС Удмуртии переведены на усиленный режим работы.