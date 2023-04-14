В Удмуртии на отремонтированном мосту через реку Кизнерка отслоился бордюр 

Кизнер. Удмуртия. Подрядчик ремонта моста через реку Кизнерка в Кизнерском районе приступил к устранению дефектов, образовавшихся после зимы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министра транспорта Удмуртии Алексей Горбачёв.

Сооружение ремонтировали в 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Тогда возникли проблемы с поставками барьерных ограждений, решёток и колодцев. Материалы пришли поздно. Подрядчик принял решение завершить ремонт, несмотря на низкие температуры.

Весной первый гарантийный осмотр зафиксировал отслоение бордюров. Подрядчику предписано переложить тротуар и заново установить бордюры за свой счёт до 9 мая. В настоящий момент рабочие демонтировали дорожку, новую будут укладывать в конце апреля.

Если подрядчик не уложится в срок, министерство обратится в суд.

Напомним, что в конце марта на федеральной трассе М-7 в районе Загребино провалился асфальт. Ремонт продлился два дня.