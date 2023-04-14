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В Удмуртии на отремонтированном мосту через реку Кизнерка отслоился бордюр 

16:15, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии на отремонтированном мосту через реку Кизнерка отслоился бордюр 
16:15, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#ремонт
Фото: Алексей Горбачёв
74
0

Подрядчик проведёт ремонт за свой счёт.  

Кизнер. Удмуртия. Подрядчик ремонта моста через реку Кизнерка в Кизнерском районе приступил к устранению дефектов, образовавшихся после зимы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил министра транспорта Удмуртии Алексей Горбачёв. 

Сооружение ремонтировали в 2022 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Тогда возникли проблемы с поставками барьерных ограждений, решёток и колодцев. Материалы пришли поздно. Подрядчик принял решение завершить ремонт, несмотря на низкие температуры.  

Весной первый гарантийный осмотр зафиксировал отслоение бордюров. Подрядчику предписано переложить тротуар и заново установить бордюры за свой счёт до 9 мая. В настоящий момент рабочие демонтировали дорожку, новую будут укладывать в конце апреля. 

Если подрядчик не уложится в срок, министерство обратится в суд. 

Напомним, что в конце марта на федеральной трассе М-7 в районе Загребино провалился асфальт. Ремонт продлился два дня

16:15, 14 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#ремонт