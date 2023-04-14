Глазовский краеведческий музей готовит сборник документов за всю 345-летнюю историю города

Глазов. Удмуртия. В Глазове готовится научно-популярный сборник «Глазов. Документы и материалы. 1678 – 2023», в который вошли документы о важнейших событиях в истории города. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского краеведческого музея.

В сборник вошла 487 документов, 223 из которых публикуются впервые. Составителем выступает коллектив Глазовского краеведческого музея. 10 апреля на Учёном совете сборник был рекомендован к изданию, как высоко значимый для изучения истории города.

«Это настоящая историко-культурная мозаика материалов, которая воссоздает картину 345-летней жизни Глазова. Мы уверены, сборник станет подарком для многих поколений глазовчан, а его материалы сохранят свою актуальность и значимость на протяжении многих десятилетий», — рассказала директор музея Елена Сунгурова.