Жителей Удмуртии предупредили об усилении северо-восточного ветра 13 апреля 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 13 апреля усилятся порывы ветра, что в условиях особого противопожарного режима может грозить распространению возгораний. Жителей просят соблюдать осторожность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Северо-восточный ветер усилится вечером 13 апреля, его порывы до 15-17 м/с сохранятся ночью и днём 14 апреля.

«Уважаемые жители и гости республики. На территории Удмуртии введен особый противопожарный режим. Ни в коем случае не жгите мусор на своих участках. Запрещено жечь даже в бочках, разводить костры, в том числе для приготовления пищи. Не бросайте окурки, особенно вдоль дорог», — предостерегают спасатели.

При сильном ветре пламя моментально распространяется на большую территорию, угрожая населённым пунктам.

Напомним, 12 апреля в Камбарском районе произошёл крупный ландшафтный пожар. Горела сухая трава на площади 300 га.