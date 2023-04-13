Кандидатуру Виктора Дьякова предложили в состав Молодёжного парламента России от Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В состав Молодёжного парламента при Государственной Думе России от Удмуртии предложили кандидатуру самого молодого депутата Госсовета республики Виктора Дьякова. Об этом в соцсетях написал зампредседателя регионального парламента Иван Черезов.

Он отметил, что по новому положению, Молодёжный парламент России формируется из депутатов законодательных органов субъектов страны в возрасте до 35 лет включительно. Виктору Фёдоровичу 14 апреля 2023 года исполнится 30 лет.

«Молодой и инициативный, он зарекомендовал себя как человека с активной гражданской позицией, неравнодушного и деятельного», — отметил Черезов.

Напомним, в ноябре 2022 года Дьяков добровольно отправился в трёхмесячную командировку в зону проведения специальной военной операции.

За активную работу по сбору и отправке гуманитарной помощи гражданам освобождённых территорий Украины и военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО, его наградили благодарностью Командующего войсками Южного военного округа.