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Одну из поликлиник глазовской межрайонной больницы временно закрыли из-за состояния помещений

13:32, 12 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Одну из поликлиник глазовской межрайонной больницы временно закрыли из-за состояния помещений
13:32, 12 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
25
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#здравоохранение
Фото: ИА «Сусанин»
25
0

Деятельность учреждения приостановлена на срок до 90 суток.

Глазов. Удмуртия. Прокуратура провела проверку сообщений в социальных сетях о неудовлетворительном состоянии помещений поликлиники восстановительного лечения глазовской межрайонной больницы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Специалисты выявили дефекты во входной группе, в кабинетах на первом и втором этажах, в тренажёрном зале, в холле приёмной врача по спорту, в сестринской и в туалете. Зафиксированы трещины в стенах, отвалившаяся штукатурка и шпатлёвка, а также отслоившаяся краска.

Прокурор внёс главврачу представление, однако ремонт так и не был проведён. В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд приостановил деятельность поликлиники восстановительного лечения на срок до 90 суток. 

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в январе 2023 года прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в Глазовской межрайонной больнице

13:32, 12 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
25
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#здравоохранение