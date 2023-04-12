Одну из поликлиник глазовской межрайонной больницы временно закрыли из-за состояния помещений

Глазов. Удмуртия. Прокуратура провела проверку сообщений в социальных сетях о неудовлетворительном состоянии помещений поликлиники восстановительного лечения глазовской межрайонной больницы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Специалисты выявили дефекты во входной группе, в кабинетах на первом и втором этажах, в тренажёрном зале, в холле приёмной врача по спорту, в сестринской и в туалете. Зафиксированы трещины в стенах, отвалившаяся штукатурка и шпатлёвка, а также отслоившаяся краска.

Прокурор внёс главврачу представление, однако ремонт так и не был проведён. В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд приостановил деятельность поликлиники восстановительного лечения на срок до 90 суток.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в январе 2023 года прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в Глазовской межрайонной больнице