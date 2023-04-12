В деревне Средний Постол во время пожара в жилом доме пострадали мужчина и девочка

Завьялово. Удмуртия. В деревне Средний Постол Завьяловского района произошёл пожар. Пламя охватило дом, баню и надворные постройки. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Плотная застройка участка поспособствовала распространению огня, который уничтожил дом, баню, беседку и три сарая, также повреждена теплица. Ожоги различной степени тяжести получили мужчина 1969 года рождения и девочка 2012 года рождения. Их направили в больницу.

Кроме того, спасатели предотвратили взрыв, вытащив из дома два газовых баллона по 50 литров.

По предварительным данным, возгорание возникло по причине короткого замыкания в проводке. Площадь пожара составила 228 кв. м.

«Соблюдайте правила пожарной безопасности. Небрежное обращение с огнем ведет к печальным последствиям. Подумайте о своей безопасности и безопасности ваших близких», — предупреждают спасатели.