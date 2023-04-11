Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид

Двух ижевчан осудили за торговлю фальсифицированными сигаретами на сумму более 3 млн рублей

17:20, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Двух ижевчан осудили за торговлю фальсифицированными сигаретами на сумму более 3 млн рублей
17:20, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#фальсификат
Фото: ИА «Сусанин»
150
0

Со склада обвиняемых изъяли более 29 тыс. пачек табачных изделий.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пресечена незаконная деятельность двух местных жителей, торговавших немаркированными сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Устиновский суд установил, что в 2022 году обвиняемые закупили по заниженным ценам фальсифицированные сигареты различных марок и в дальнейшем продавали их со склада по установленным ими же ценам.  

В ходе обыска со склада обвиняемых было изъято более 29 тыс. пачек немаркированных сигарет на общую сумму более 3 млн рублей. Устиновский суд назначил каждому фигуранту по 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

Приговор в законную силу не вступил. 

17:20, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
150
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#фальсификат