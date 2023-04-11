Двух ижевчан осудили за торговлю фальсифицированными сигаретами на сумму более 3 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пресечена незаконная деятельность двух местных жителей, торговавших немаркированными сигаретами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Устиновский суд установил, что в 2022 году обвиняемые закупили по заниженным ценам фальсифицированные сигареты различных марок и в дальнейшем продавали их со склада по установленным ими же ценам.

В ходе обыска со склада обвиняемых было изъято более 29 тыс. пачек немаркированных сигарет на общую сумму более 3 млн рублей. Устиновский суд назначил каждому фигуранту по 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.