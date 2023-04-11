В Воткинском районе простились с погибшим в ходе СВО рядовым Владимиром Романовым

Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы

Лонгрид

Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом

Лонгрид

Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха

Лонгрид