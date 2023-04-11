В Воткинском районе простились с погибшим в ходе СВО рядовым Владимиром Романовым

Военнослужащий посмертно представлен к ордену Мужества.
Воткинск. Удмуртия. Военнослужащего Владимира Романова из посёлка Новый Воткинского района, погибшего в ходе СВО, посмертно представили к государственной награде. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
С бойцом простились 10 апреля. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким рядового Романова. Военнослужащего посмертно представили к ордену Мужества.
Семье героя оказывается вся необходимая помощь.