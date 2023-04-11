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В Воткинском районе простились с погибшим в ходе СВО рядовым Владимиром Романовым

12:50, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинском районе простились с погибшим в ходе СВО рядовым Владимиром Романовым
12:50, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
219
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спецоперация
Фото: vk.com/movotray
219
0

Военнослужащий посмертно представлен к ордену Мужества.

Воткинск. Удмуртия. Военнослужащего Владимира Романова из посёлка Новый Воткинского района, погибшего в ходе СВО, посмертно представили к государственной награде. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. 

С бойцом простились 10 апреля. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким рядового Романова. Военнослужащего посмертно представили к ордену Мужества. 

Семье героя оказывается вся необходимая помощь. 

12:50, 11 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
219
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спецоперация